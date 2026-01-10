Tre tentativi di truffa in poche ore sventati tra Rivergaro e Agazzano

Nelle ultime ore, tra Rivergaro e Agazzano, sono state sventate tre tentativi di truffa. Le persone coinvolte hanno agito prontamente, presentando denuncia alle autorità e contribuendo a prevenire il verificarsi di reati finanziari. Un intervento tempestivo che evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare le frodi.

A Rivergaro e Agazzano, le vittime hanno prontamente denunciato le frodi, impedendo così che i reati venissero consumati. L'azione dei carabinieri piacentini ha contribuito a bloccare le truffe telefoniche. Tre episodi di tentata truffa sono stati registrati nel pomeriggio del 9 gennaio in alcune.

