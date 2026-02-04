Furgone bianco avvicina una 13enne scatta l’allarme La scuola avvisa le famiglie

Questa mattina ad Arcola, una ragazzina di 13 anni è stata avvicinata da un uomo a bordo di un furgone bianco. L’uomo le avrebbe rivolto la frase “Ehi ciao, vuoi un passaggio a casa?”. La scena si è svolta subito dopo l’uscita dalla scuola media Bastreri Tancredi, nel pieno centro del paese. La scuola ha dato l’allarme e ha avvisato le famiglie, preoccupate per quanto accaduto. La polizia sta indagando per capire se ci siano altri episodi simili o eventuali sospetti.

Arcola (La Spezia), 4 febbraio 2026 – "Ehi ciao, vuoi un passaggio a casa?": avrebbe utilizzato questa frase un uomo a bordo di un furgone bianco che lunedì avrebbe tentato di avvicinare una ragazzina appena uscita dalle scuole medie Bastreri Tancredi, in pieno centro ad Arcola. È successo alle due meno un quarto di lunedì. L'uomo nel furgone bianco, la 13enne racconta tutto alla famiglia. Mentre camminava spensierata, la studentessa all'altezza dell'ufficio postale è stata avvicinata da un furgone bianco. Alla guida un uomo che sorride e le chiede se vuole salire, per accompagnarla a casa. La tredicenne intuisce il pericolo e rifiuta, andando a raccontare tutto alla famiglia che ha fatto subito una segnalazione ai Carabinieri.

