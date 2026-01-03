Foto pornografiche nella chat di undicenni | scatta l’allarme tra famiglie e scuola
Recenti segnalazioni a Eboli hanno sollevato preoccupazioni tra famiglie e scuole riguardo alla circolazione di foto pornografiche in una chat WhatsApp di studenti di appena 11 anni. La diffusione di contenuti inappropriati tra i più giovani rappresenta una sfida importante per la tutela dei minori e richiede interventi mirati per garantire sicurezza e consapevolezza digitale.
Sta suscitando forte preoccupazione quanto sarebbe accaduto a Eboli, dove - riporta La Città - in una chat WhatsApp di classe frequentata da ragazzi di appena 11 anni sarebbero circolate immagini pornografiche. Il gruppo, nato con l’obiettivo di scambiarsi compiti e informazioni scolastiche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Stalker a processo, una prof nel mirino: “Anche foto pornografiche nella mail della scuola”
Leggi anche: “Aria irrespirabile, non uscite di casa”. Scatta l’allarme, tante famiglie bloccate a Natale
+++ FOTO PORNO IN UNA CHAT DELLA SCUOLA +++ Leggi qui -- > https://tinyurl.com/mrxsctmc #Eboli #WhatsApp #fotoporno #chat #scuola - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.