Foto pornografiche nella chat di undicenni | scatta l’allarme tra famiglie e scuola

Recenti segnalazioni a Eboli hanno sollevato preoccupazioni tra famiglie e scuole riguardo alla circolazione di foto pornografiche in una chat WhatsApp di studenti di appena 11 anni. La diffusione di contenuti inappropriati tra i più giovani rappresenta una sfida importante per la tutela dei minori e richiede interventi mirati per garantire sicurezza e consapevolezza digitale.

