Foto pornografiche nella chat di undicenni | scatta l’allarme tra famiglie e scuola

Da salernotoday.it 3 gen 2026

Recenti segnalazioni a Eboli hanno sollevato preoccupazioni tra famiglie e scuole riguardo alla circolazione di foto pornografiche in una chat WhatsApp di studenti di appena 11 anni. La diffusione di contenuti inappropriati tra i più giovani rappresenta una sfida importante per la tutela dei minori e richiede interventi mirati per garantire sicurezza e consapevolezza digitale.

Sta suscitando forte preoccupazione quanto sarebbe accaduto a Eboli, dove - riporta La Città - in una chat WhatsApp di classe frequentata da ragazzi di appena 11 anni sarebbero circolate immagini pornografiche. Il gruppo, nato con l’obiettivo di scambiarsi compiti e informazioni scolastiche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

