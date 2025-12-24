Furgone in fiamme vicino a un contatore del gas | scatta l’allarme
Momenti di apprensione questa mattina, 24 dicembre, a Codroipo, dove un incendio ha richiesto l’intervento dei soccorsi poco prima delle 8 e 30. Un furgone parcheggiato in via Monte Nero, ha preso fuoco. A preoccupare i tanti residenti della zona la vicinanza del mezzo a un contatore di gas e a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
