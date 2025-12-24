Furgone in fiamme vicino a un contatore del gas | scatta l’allarme

Momenti di apprensione questa mattina, 24 dicembre, a Codroipo, dove un incendio ha richiesto l’intervento dei soccorsi poco prima delle 8 e 30. Un furgone parcheggiato in via Monte Nero, ha preso fuoco. A preoccupare i tanti residenti della zona la vicinanza del mezzo a un contatore di gas e a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Troppo vicino a casa dei genitori, scatta l'allarme del braccialetto elettronico

Leggi anche: Furgone in fiamme vicino ai seggi elettorai: interviene il sindaco

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Incendio avvolge e distrugge un furgone vicino alle case: paura per il contatore del gas lambito dalle fiamme - Un incendio ha avvolto e distrutto un furgone nella mattinata del 24 dicembre a Codroipo, minacciando una tubatura del gas. ilgazzettino.it

Furgone avvolto dalle fiamme accanto a una casa: il fuoco sfiora il contatore del gas - Codroipo, furgone in fiamme vicino a una casa: Vigili del fuoco evitano il rischio al contatore del gas. nordest24.it