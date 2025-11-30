Fiammata da un cavo della cabina Enel il lavoratore non sta bene Ora gli operai hanno paura
Il pubblico ministero veneziano ha aperto un'inchiesta sull'esplosione che ha fatto partire una fiammata dal cavo di una cabina Enel di media tensione, investendo un operaio 34enne della ditta Site di Bologna, rimasto ustionato con ferite gravi al volto, alle mani e alle parti scoperte, mentre si. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
