Nazario Pontellato travolto da un camion sul cantiere dell' autostrada A31 l' operaio 61enne è morto davanti ai colleghi Grave l' altro lavoratore

VICENZA - Un Tir ha travolto alcuni operai di un cantiere sull'autostrada A31 Valdastico. Drammatico il bilancio: un morto e un ferito grave.  La vittima è Nazario. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Nazario Pontellato travolto da un camion sul cantiere dell'autostrada A31, l'operaio 61enne è morto davanti ai colleghi. Grave un altro lavoratore - Un Tir ha travolto alcuni operai di un cantiere sull'autostrada A31 Valdastico.

