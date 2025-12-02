Nazario Pontellato travolto da un camion sul cantiere dell' autostrada A31 l' operaio 61enne è morto davanti ai colleghi Grave l' altro lavoratore
VICENZA - Un Tir ha travolto alcuni operai di un cantiere sull'autostrada A31 Valdastico. Drammatico il bilancio: un morto e un ferito grave. La vittima è Nazario. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 2 dicembre, sulla autostrada A31 Valdastico