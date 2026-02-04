Funerali di un carabiniere suicida | le inchieste sul passamontagna rubato

Si sono svolti oggi i funerali di Battista Mastroianni, il carabiniere di 38 anni che si è tolto la vita nella notte tra il 30 e il 31 gennaio. La cerimonia si è tenuta nel rispetto della sua famiglia e dei colleghi, mentre le indagini continuano a concentrarsi anche sul furto di un passamontagna, un dettaglio che ha attirato l’attenzione e che potrebbe avere un ruolo nei motivi del gesto. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre gli inquirenti cercano di fare luce su quanto accaduto.

**Un brigadiere di 38 anni, Battista Mastroianni, è morto nella notte tra il 30 e il 31 gennaio, sparandosi un colpo di pistola d'ordinanza. Oggi, 4 febbraio 2026, la sua bara è stata portata in chiesa per il funerale a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove la comunità si è unita alla sua famiglia in un momento di dolore. Ma l'omicidio è stato preceduto da un'inchiesta complicata, condotta con meticoloso rigore da parte dei carabinieri, che hanno scoperto che l'auto del defunto era dotata di una targa rubata e che all'interno della sua vettura era stato ritrovato un passamontagna.** A partire dalle 15:00, il pomeriggio del 4 febbraio, il funerale di Mastroianni ha visto l'arrivo del feretro nella Chiesa della Madonna del Miracolo, in frazione Acquafredda, dove la Comunità locale ha accolto la sua ultima salutatione.

