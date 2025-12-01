Si finge carabiniere e truffa un'anziana arrestato da quelli veri | le aveva rubato 30mila euro di gioielli

A Reggio Calabria un uomo si è finto un tenente dei carabinieri e ha rubato 30mila euro di gioielli a un’anziana. È stato arrestato per truffa aggravata in flagranza di reato dai 'veri' militari dell'Arma e la refurtiva è stata recuperata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

