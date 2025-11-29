Un carabiniere si suicida in caserma a Tursi
AGI - Un maresciallo dei carabinieri di 31 anni, M.L., originario di Laterza (Taranto), si è suicidato questa mattina nella caserma di Tursi (Matera) dove prestava servizio. Secondo quanto si è appreso, l'uomo si sarebbe sparato un colpo di pistola. Sono in corso indagini dei militari del Comando provinciale di Matera. Quello del maresciallo è il 40esimo suicidio tra gli appartenenti alle forze dell'ordine avvenuto nel 2025. A tenere il bilancio è l'Osservatorio suicidi in divisa (OSD). Nel 2024 sono stati 50. . 🔗 Leggi su Agi.it
