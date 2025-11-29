Un carabiniere si suicida in caserma a Tursi

Agi.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Un maresciallo dei carabinieri di 31 anni, M.L., originario di Laterza (Taranto), si è suicidato questa mattina nella caserma di Tursi (Matera) dove prestava servizio. Secondo quanto si è appreso, l'uomo si sarebbe sparato un colpo di pistola. Sono in corso indagini dei militari del Comando provinciale di Matera.  Quello del maresciallo è il 40esimo suicidio tra gli appartenenti alle forze dell'ordine avvenuto nel 2025. A tenere il bilancio è l'Osservatorio suicidi in divisa (OSD). Nel 2024 sono stati 50. . 🔗 Leggi su Agi.it

un carabiniere si suicida in caserma a tursi

© Agi.it - Un carabiniere si suicida in caserma a Tursi

Altre letture consigliate

carabiniere suicida caserma tursiTursi, si toglie la vita nella caserma dei carabinieri dove prestava servizio come comandante - «Un punto di riferimento per tanti, esempio di dedizione, correttezza e senso del dovere» ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

carabiniere suicida caserma tursiComandante dei carabinieri trovato morto in caserma: Marco Lomagistro aveva 31 anni, si sarebbe suicidato - Marco Lomagistro, carabiniere di 31 anni, è stato trovato morto nella caserma di Tursi dove prestava servizio. Come scrive fanpage.it

carabiniere suicida caserma tursiTragedia a Tursi: il comandante della Stazione dei Carabinieri si toglie la vita in caserma - Una tragedia ha scosso profondamente questa mattina la comunità di Tursi. Segnala ivl24.it

Cerca Video su questo argomento: Carabiniere Suicida Caserma Tursi