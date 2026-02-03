Milano fuga di monossido in un asilo nido | intossicati 12 bambini

Questa mattina a Milano, in viale Certosa 34, si è verificata una fuga di monossido che ha causato l’intossicazione di 12 bambini e di quattro adulti, tra insegnanti e genitori. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza e trasportare le persone in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Dodici bambini e quattro adulti, di cui due insegnanti e due genitori, sono rimasti intossicati questa mattina in un asilo nido di Milano in viale Certosa 34. La causa sarebbe una fuga di monossido di carbonio sprigionatasi intorno alle 9 all’interno dei locali della scuola. Bimbi e docenti sono ora in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l’ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintomi. Sul posto una APS della sede centrale di via Messina e gli esperti del Nucleo NBCR, al lavoro per individuare le cause che hanno scatenato la fuga. I locali del nido sono monitorati dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, fuga di monossido in un asilo nido: intossicati 12 bambini Approfondimenti su Milano AsiloNido Milano, fuga di monossido in un asilo nido: 12 bambini intossicati Questa mattina a Milano, un asilo nido è stato evacuato dopo una fuga di monossido di carbonio. Milano, fuga di monossido in un asilo nido di viale Certosa: intossicati 12 bambini e 4 adulti Questa mattina a Milano, in un asilo nido di viale Certosa, è scoppiata una fuga di monossido di carbonio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fuga di monossido: intossicati 12 bambini e 4 adulti in un asilo nido a Milano Ultime notizie su Milano AsiloNido Argomenti discussi: Fuga di monossido a Gazzada, tre intossicati. Bambino in ospedale; Famiglia intossicata dal monossido di carbonio nel Lodigiano, tutti in ospedale: tra loro un bimbo di 5 mesi; Giorno della Memoria, tutte le iniziative a Milano dal Binario 21 con Segre all’omaggio a Primo Levi; Per Milano-Cortina duemila agenti in più e i poliziotti del Qatar. Vance arriva con 11 aerei. Milano, fuga di monossido in un asilo nido: soccorsi 12 bambini, 2 insegnanti e 2 genitoriIntervento dei vigili del fuoco e del nucleo Nbcr per una fuga di monossido di carbonio che ha coinvolto bambini e adulti ... ilfattoquotidiano.it Milano, fuga di monossido all’asilo nido, maxi intervento d’emergenza, almeno 12 intossicatiFuga di monossido in un asilo nido di viale Certosa a Milano, sono almeno 12 le persone intossicate. È stato necessario un imponente intervento dei mezzi ... ilnotiziario.net In cerca di idee per una fuga fuori porta A poco più di un’ora da Milano ti aspettano i paesaggi incontaminati delle Alpi Orobie. È nel cuore della Val Brembana che sorgono la spa di QC San Pellegrino e il suo smart hotel pronti ad accoglierti con infiniti comfo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.