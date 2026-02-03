Milano fuga di monossido in un asilo nido | intossicati 12 bambini

Questa mattina a Milano, in viale Certosa 34, si è verificata una fuga di monossido che ha causato l’intossicazione di 12 bambini e di quattro adulti, tra insegnanti e genitori. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza e trasportare le persone in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Dodici bambini e quattro adulti, di cui due insegnanti e due genitori, sono rimasti intossicati questa mattina in un asilo nido di Milano  in viale Certosa 34. La causa sarebbe una fuga di monossido di carbonio sprigionatasi intorno alle 9 all’interno dei locali della scuola. Bimbi e docenti sono ora in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l’ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintomi. Sul posto una APS della sede centrale di via Messina e gli esperti del Nucleo NBCR, al lavoro per individuare le cause che hanno scatenato la fuga. I locali del nido sono monitorati dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

