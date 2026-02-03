Milano fuga di monossido in un asilo nido | 12 bambini intossicati

Questa mattina a Milano, un asilo nido è stato evacuato dopo una fuga di monossido di carbonio. Dodici bambini e alcuni insegnanti sono finiti in pronto soccorso con sintomi di intossicazione. I sanitari stanno valutando se è necessario portarli in ospedale. La situazione è sotto controllo, ma ancora non si conoscono le cause del rilascio del gas.

Dodici bambini e quattro adulti, tra cui due insegnanti e due genitori, sono rimasti intossicati in un asilo nido di Milano in viale Certosa per una fuga di monossido di carbonio sprigionatasi intorno alle 9 all'interno dei locali della scuola. Bambini e insegnanti sono ora in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l'ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintomi. Sul posto i Vigili del fuoco e gli esperti del Nucleo Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico al lavoro per individuare le cause che hanno scatenato la perdita. I locali del nido sono monitorati dai pompieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

