Fs Trenitalia | nel 2025 consegnati 17 treni regionali

Trenitalia ha annunciato che nel 2025 consegnerà 17 nuovi treni regionali. È parte di un piano di rinnovo che vede già 108 treni nuovi arrivati quest’anno, con un investimento totale di un miliardo di euro. La compagnia punta a migliorare il servizio sui treni regionali, sostituendo i vecchi convogli con modelli più moderni e affidabili.

