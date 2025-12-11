Fs nel 2025 18 mld investiti 241 mezzi consegnati e 35 mila treni riportati in orario

Nel 2025, Ferrovie dello Stato pianifica investimenti storici da oltre 18 miliardi di euro, con circa 7 miliardi destinati al PNRR. L’obiettivo è migliorare il servizio ferroviario attraverso la consegna di 241 nuovi mezzi e il ripristino della puntualità su 35 mila treni, segnando una significativa fase di sviluppo e modernizzazione del sistema di trasporto pubblico in Italia.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Investimenti senza precedenti con oltre 18 miliardi di euro nel 2025, di cui circa 7 dedicati all'attuazione del Pnrr. Più di 35mila treni riportati in orario con una crescita della puntualità Av di circa 3 punti percentuali. Decarbonizzazione dei consumi energetici grazie alla nascita di Fs Energy. Insieme a un aumento dei passeggeri a livello nazionale (577 mln) e internazionale (253 mln, +15% vs. 2024) e a un avanzamento del rinnovo della flotta con la consegna di 241 nuovi mezzi a basso impatto ambientale tra treni e autobus, fra cui il Frecciarossa 1000 di nuova generazione.

GRUPPO FS, ENTRO IL 2034 - È stato presentato oggi l'aggiornamento del Piano Strategico 2025–2029 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane da parte dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Stefano Antonio Donnarumma