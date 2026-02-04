Frode europea sventata | falsa azienda agricola usata per ottenere fondi illegali due indagati

La Guardia di finanza ha smascherato un giro di frodi europee legato a una falsa azienda agricola a Piana degli Albanesi. I due coniugi coinvolti avevano creato una società fittizia per ottenere fondi pubblici in modo illecito. Durante le verifiche, sono stati sequestrati 58 mila euro. L'indagine continua per chiarire tutti i dettagli dell’operazione.

A Piana degli Albanesi, paese ai margini del Parco Nazionale dell’Etna, la quiete è stata spezzata da un’operazione della Guardia di finanza che ha portato al sequestro di 58 mila euro e all’indagine di due coniugi accusati di truffa aggravata per il conseguimento di risorse europee. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Termini Imerese, è scattata dopo un’attenta verifica delle pratiche legate al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, un programma pensato per sostenere l’innovazione nel settore agricolo e garantire ai coltivatori un accesso equo ai fondi comunitari. Ma, come emerge dalle indagini, la truffa si è costruita su un’impresa che non esisteva davvero: un’azienda agricola creata dal nulla, con documenti falsi e una storia inventata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

