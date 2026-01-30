35 indagati a Pachino azienda agricola fittizia intestata a una casalinga | danno da 140mila euro all' INPS

La Polizia ha smantellato una truffa da 140mila euro all’INPS. In tutto sono 35 le persone indagate, tutte coinvolte in un giro di false aziende agricole. Tra loro c’è anche una casalinga che aveva intestato la finta attività. Gli investigatori hanno scoperto che attraverso questa società fittizia, gli indagati cercavano di ottenere indebitamente contributi e bonus statali. L’indagine è ancora in corso, ma già emerge come un’operazione decisa per fermare le truffe ai danni dello Stato.

È di 35 persone indagate e 140.000 euro di danno stimato all’INPS il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Pachino, dove un’organizzazione avrebbe messo in piedi un sistema di truffa aggravata ai danni dello Stato attraverso una finta azienda agricola. L’indagine, coordinata dalla Procura di Siracusa, ha portato alla notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti degli indagati, accusati di aver orchestrato un meccanismo fraudolento per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche. Le indagini e la scoperta del sistema fraudolento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri e ha visto la collaborazione tra gli agenti del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

