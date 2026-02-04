Fratello di Jlenia Musella si costituisce | indagini su omicidio a Napoli si concentrano su dinamica familiare

Giuseppe Musella, fratello della giovane Jlenia, si è consegnato ieri sera alla Questura di Napoli. Dopo ore di ricerche, ha confessato di aver ucciso la sorella con un coltello nel quartiere di Ponticelli. La polizia sta ora cercando di chiarire i motivi dietro il gesto e ricostruire la dinamica dell’omicidio.

Il 28enne Giuseppe Musella si è presentato spontaneamente alla Questura di Napoli nel tardo pomeriggio di ieri, dopo essere stato ricercato per alcune ore, e ha confessato di aver ucciso la sorella Jlenia, ventiduenne, con un coltello alla schiena nel quartiere di Ponticelli, nella periferia est della città. L’aggressione è avvenuta intorno alle 16.30, in un’abitazione del rione Conocal, zona popolare e densamente abitata, dove i due fratelli vivevano insieme nello stesso appartamento. Jlenia è stata trovata riversa a terra, priva di sensi, e trasportata d’urgenza all’Ospedale evangelico Villa Betania, dove è deceduta pochi minuti dopo l’arrivo, nonostante gli sforzi dei medici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il fratello di Jlenia Musella si è consegnato alla polizia e ha confessato di averla uccisa.

Un uomo è stato arrestato a Napoli, nel quartiere Ponticelli, con l'accusa di aver ucciso la sorella, Jlenia Musella.

