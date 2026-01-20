Quando partono Paris Franzoni e gli azzurri oggi prima prova discesa Kitzbuehel 2026 | orari n di pettorale tv

Il primo appuntamento della discesa maschile di Kitzbuehel per la stagione 2025-2026 si svolgerà domani, martedì 20 gennaio, alle ore 11. Nove gli azzurri in gara, con partenza prevista lungo il tracciato austriaco. La prova sarà trasmessa in diretta televisiva, e i dettagli sugli orari, i pettorali e gli atleti in gara saranno disponibili per seguire al meglio questa prima sfida stagionale.

Saranno nove gli azzurri al via della prima prova cronometrata della discesa maschile di Kitzbuehel (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, martedì 20 gennaio, l'azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 70 gli atleti in gara, con 17 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 Salvo interruzioni, Giovanni Franzoni partirà col 5 alle 11:38:00, Dominik Paris col 12 alle 11:48:30, Florian Schieder col 15 alle 11:53:00, Mattia Casse col 16 alle 11:54:30, Christof Innerhofer col 22 alle 12:03:30, Guglielmo Bosca col 35 alle 12:23:00, Benjamin Jacques Alliod col 43 alle 12:35:00, Max Perathoner col 58 alle 12:57:30, e Marco Abbruzzese col 64 alle 13:06:30.

