sci alpino posticipato il via della prima prova cronometrata di crans montana

La prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Crans Montana è stata rinviata. La gara, prevista per oggi, non si è svolta come programmato a causa di problemi imprevisti. Gli organizzatori ancora devono annunciare una nuova data. I team e gli atleti restano in attesa di aggiornamenti, mentre il fine settimana di questa tappa finale della Coppa del Mondo 2025-2026 si apre con un’ombra di incertezza.

Inizia subito con un rinvio il fine settimana di Crans Montana, in Svizzera, ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: nella giornata odierna è in programma la prima prova cronometrata della discesa libera femminile. Lo start era previsto alle ore 10.30, ma attorno alle ore 10.00 è arrivata la comunicazione che il via è stato posticipato di mezz’ora, dunque è ora previsto alle ore 11.00, senza aggiungere ulteriori dettagli. Si resta dunque in attesa di capire se ci potranno essere ulteriori slittamenti. Domani è prevista la seconda prova cronometrata, mentre venerdì si terranno la discesa femminile e la prima prova maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Crans Montana la prova di discesa dello sci alpino è partita con un leggero ritardo.

Questa mattina alle 10:30 inizia la prova cronometrata della discesa libera femminile di Crans Montana.

