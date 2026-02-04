Francia all’attacco | X sotto indagine perquisiti gli uffici e convocato Elon Musk

A Parigi, i magistrati hanno perquisito gli uffici di X, il social di Elon Musk. L’operazione arriva in un momento cruciale per il settore digitale europeo. Musk è stato convocato in procura, mentre X è sotto indagine. La misura segna una svolta importante nel modo in cui le autorità francesi controllano le grandi piattaforme online.

A Parigi, in un’ora che ha segnato un punto di svolta per il panorama digitale europeo, i magistrati della procura di Parigi hanno dato il via a un’operazione senza precedenti: la perquisizione degli uffici francesi di X, la piattaforma social di proprietà di Elon Musk. L’azione, condotta martedì 3 febbraio 2026, ha coinvolto agenti della Gendarmeria nazionale francese e funzionari di Europol, che hanno acceso i fari su un’area strategica del quartiere di La Défense, nel cuore della zona finanziaria della capitale. Ieri mattina, alle 8.45 precise, squadre di investigatori hanno varcato i cancelli di un edificio di vetro e acciaio che ospita il centro operativo francese del social network, sottoponendo a ispezione meticolosa server, uffici amministrativi e stanze dedicate allo sviluppo tecnologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

