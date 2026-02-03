Perquisiti gli uffici di X in Francia Musk convocato in Procura | nel mirino algoritmi sospetti

La Procura di Parigi ha convocato Elon Musk per il 20 aprile. Nel frattempo, sono state perquisite le sedi di X in Francia. L’obiettivo è chiarire alcuni sospetti riguardo agli algoritmi usati dalla piattaforma. Musk dovrà rispondere alle domande degli inquirenti, mentre le autorità cercano di capire se ci siano stati comportamenti illeciti legati alla gestione del social. La notizia aumenta la pressione sul multimiliardario, già sotto i riflettori per altre vicende giudiziarie.

Nuovi guai giudiziari all'orizzonte per Elon Musk. Il multimiliardario è stato convocato dalla Procura di Parigi per il prossimo 20 aprile, contestualmente alle perquisizioni scattate negli uffici d'oltralpe del suo social media X. L'inchiesta della magistratura francese, aperta all'inizio del.

