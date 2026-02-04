Francesco Maestrelli sogna di giocare il main draw a Wimbledon. Il giovane tennista italiano, dopo aver raggiunto il suo primo main draw agli Australian Open, non si lascia trasportare dall’entusiasmo, ma mantiene i piedi per terra. “Sinner può distruggerti con la sua presenza”, dice, sottolineando la voglia di continuare a crescere e migliorarsi. La strada è ancora lunga, ma lui guarda avanti con umiltà e determinazione.

Umiltà e voglia di proseguire nel percorso. Francesco Maestrelli non si è di certo montato la testa dopo aver raggiunto per la prima volta il main draw degli Australian Open. Il tennista toscano, bravissimo a farsi largo nelle qualificazioni, si è tolto la soddisfazione di piegare in una complicata sfida al quinto set il francese Terence Atmane, affrontando poi sul campo della Rod Laver Arena il campione serbo Novak Djokovic. Un percorso magico ed è tempo di pensare a quel che sarà, senza però perdere la retta via in cui la parola d’ordine è lavoro. Maestrelli ne ha parlato nell’ intervista concessa ai microfoni di OA Sport, spaziando tra diversi temi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Francesco Maestrelli: "Sogno il main draw a Wimbledon. Sinner può 'distruggerti' con la sua presenza"

Francesco Maestrelli si è qualificato per il main draw degli Australian Open 2026, superando il terzo e decisivo turno delle qualificazioni.

Francesco Maestrelli, il giovane tennista di 24 anni, ha fatto parlare di sé agli Australian Open.

