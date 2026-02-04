Francesca Ferragni la casa in stile minimal nel centro di Milano | i tavoli in marmo le pareti senza quadri la finestra ?interna? la cabina armadio

Francesca Ferragni ha aperto le porte della sua casa nel cuore di Milano. La casa è minimal, con pareti bianche e pochi arredi, ma luminosa e accogliente. I tavoli in marmo e la cabina armadio accentuano lo stile semplice e funzionale. La finestra? Interna, nessuna vista sulla strada, ma molta luce naturale entra comunque. La casa rispecchia il suo modo di essere: essenziale, senza troppi fronzoli.

Minimal, senza troppi fronzoli e luminosa. La casa di Francesca Ferragni sembra essere specchio del suo modo di essere. La più riservata delle sorelle Ferragni sceglie spesso di rimanere lontana dagli eccessi e dalle vistosità della vita pubblica. Una scelta che si riflette anche nell'arredamento della sua casa a Milano, in cui vive con il marito e i suoi due figli. L'appartamento, come mostrano le foto condivise su Instagram, si caratterizza per uno stile essenziale, raffinato, con colori neutri e linee pulite. Una semplicità che non rinuncia, però, al tocco di design. Chi è Francesca Ferragni nasce il 12 marzo 1989 a Cremona.

