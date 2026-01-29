Valentina Ferragni la nuova casa a Milano con il fidanzato Matteo Napoletano | i lavori di ristrutturazione il living con le vetrate e la cucina in marmo

Valentina Ferragni ha appena finito di sistemare la sua nuova casa a Milano insieme al fidanzato Matteo Napoletano. I lavori di ristrutturazione sono durati settimane, e ora il risultato si vede: un living grande con pareti di vetro che lasciano entrare tanta luce e una cucina in marmo bianco. La sorella di Chiara Ferragni ha deciso di investire su questo spazio, che ormai è il suo rifugio e anche il suo modo di mostrarsi al pubblico.

Era conosciuta "solo" per essere la sorella di Chiara Ferragni, ma poi Valentina Ferragni è riuscita a ritagliarsi uno spazio nel panorama digitale, diventando oggi una delle influencer più seguite d'Italia. Mostrandosi sempre al naturale e senza avere paura di parlare delle proprie sensibilità, in poco tempo la 33enne ha conquistato il cuore degli utenti. Tanto da arrivare a condividere anche i momenti più preziosi vissuti nel suo nuovo appartamento a Milano, che condivide con il suo ragazzo Matteo Napoletano. Chi è Valentina Ferragni Valentina Ferragni nasce il 29 dicembre 1992. I primi tre mesi di vita li trascorre in terapia intensiva all'ospedale di Bolzano, in quanto nasce di sole 26 settimane.

