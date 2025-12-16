Tetto al contante cosa vuole fare il governo e come funziona negli altri Paesi

Il dibattito sulla legge di bilancio 2026 si concentra sul tetto al contante, con proposte di incremento della soglia da 5.000 a 10.000 euro. L’emendamento di Fratelli d’Italia prevede anche un meccanismo correttivo per i pagamenti tra 5.000 e 10.000 euro, evidenziando le diverse strategie adottate nei Paesi europei per regolamentare l’uso del contante.

Nel confronto sulla legge di bilancio 2026 torna al centro il tema del tetto all'uso del contante. Un emendamento presentato da Fratelli d'Italia propone di portare la soglia dagli attuali 5 mila a 10 mila euro, introducendo però un meccanismo correttivo: per i pagamenti in contanti compresi tra 5.001 e 10 mila euro sarebbe dovuta un'imposta fissa di 500 euro, insieme all'obbligo di emissione della fattura. La Lega ha annunciato il proprio sostegno alla proposta, che deve ancora essere esaminata dalla Commissione bilancio del Senato. Il limite al contante è da decenni uno degli strumenti usati in Italia per contrastare evasione fiscale e riciclaggio.

