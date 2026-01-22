Giorgio Manetti svela i dettagli dell'incontro con Alfonso Signorini, rivelando cosa gli è stato chiesto di fare e le ragioni della sua mancata partecipazione al Grande Fratello Vip. In questa intervista, l'ex cavaliere di Uomini e Donne offre una panoramica precisa e senza fronzoli sui fatti, condividendo il suo punto di vista in modo diretto e sincero.

L'ex cavaliere di Uomini e Donne racconta per la prima volta i dettagli dell'incontro con Alfonso Signorini e spiega perché non ha partecipato al Grande Fratello Vip. Giorgio Manetti, l'ex volto simbolo di Uomini e Donne, torna a far parlare di sé. Protagonista del trono over grazie alla sua discussa relazione con Gemma Galgani, dopo l'addio al dating show di Maria De Filippi ha scelto una vita più defilata, facendo in parte perdere le sue tracce televisive. Ospite di Lorenzo Pugnaloni, Manetti ha però raccontato di recente alcuni retroscena sulla sua carriera, soffermandosi anche su un colloquio avuto con Alfonso Signorini che gli chiese di partecipare al Grande Fratello Vip e il motivo del rifiuto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Giorgio Manetti, il retroscena sull’incontro con Alfonso Signorini: "Ecco cosa mi è stato chiesto di fare"

Leggi anche: “Il Cardinal Martini mi ha ricevuto e ho fatto per la prima volta coming out con lui. La cosa bellissima è stato il suo silenzio”: così Alfonso Signorini

Parla un ex concorrente del GF VIP: «Ecco cosa mi scriveva Signorini», poi interviene Alfonso per la prima voltaUn ex concorrente del GF VIP rivela di aver ricevuto messaggi da Alfonso Signorini, portando alla luce nuovi dettagli.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Giorgio Manetti rifiutò il Grande Fratello Vip: il retroscena sull'incontro con Alfonso Signorini; Gossip Uomini e Donne: Gemma furiosa, la dama rivelerà scottanti verità su Giorgio?.

Giorgio Manetti svela il retroscena sull’incontro in hotel con Signorini prima del Grande Fratello VipL’incontro tra Giorgio Manetti e Alfonso Signorini avvenne in un hotel di Roma, quando l’ex cavaliere di Uomini e Donne era in lizza per entrare nella Casa ... assodigitale.it

Giorgio Manetti rompe il silenzio su GF VIP e IsolaGiorgio Manetti rompe il silenzio su GF VIP e Isola. Scopri le novità sul mondo della tv e del gossip, con un occhio ... blogtivvu.com

#giorgiomanetti rivela di essere stato prossimo a partecipare al #gfvip ma che farebbe molto volentieri #lisoladeifamosi. L’ex-cavaliere di #uominiedonne Giorgio Manetti ha rilasciato un’intervista per #lorenzopugnaloni durante la quale ha raccontato di esser facebook