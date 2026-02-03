Gaza Francesca Albanese presenta il suo report alla Camera | I crimini in Palestina possibili grazie ai 64 Stati che hanno appoggiato Israele

Francesca Albanese ha presentato in Parlamento il suo rapporto sui crimini in Palestina. Ha detto che questi possibili grazie al sostegno di 64 Stati che hanno appoggiato Israele. Albanese spera che dalle distruzioni di Gaza nasca una società più giusta e un multilateralismo che garantisca diritti per tutti, non privilegi.

“Mi auguro che dalle rovine di Gaza e dalle vite distrutte in Palestina possa nascere non solo la base per una società senza discriminazioni per palestinesi e israeliani, ma anche un nuovo multilateralismo fatto di diritti per tutte e tutti e non privilegi per pochi. E che l’Italia scelga da che parte stare”. Così Francesca Albanese, relatrice Onu per i territori palestinesi occupati, ieri alla presentazione alla Camera il suo nuovo report: “Genocidio di Gaza: un crimine collettivo”, promossa dalla deputata M5S Stefania Ascari. I numeri dell’eccidio a Gaza ormai accettati anche da Israele. Un rapporto presentato all’Assemblea generale dell’Onu lo scorso autunno, “e ho dovuto farlo dal Sudafrica perché le sanzioni statunitensi tuttora in vigore mi impediscono, tra le altre cose, di recarmi a New York – spiega -. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Gaza, Francesca Albanese presenta il suo report alla Camera: “I crimini in Palestina possibili grazie ai 64 Stati che hanno appoggiato Israele” Approfondimenti su Gaza Report Palestina, report 'Framing Gaza' denuncia: "Le 8 principali testate occidentali hanno un bias strutturale pro-Israele e sionista" Albanese oggi alla Camera per report su Gaza, maggioranza: “E’ un oltraggio” Oggi alla Camera si è acceso il dibattito dopo la presentazione del rapporto di Francesca Albanese. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Gaza Report Argomenti discussi: INVITO STAMPA - FRANCESCA ALBANESE PRESENTA ALLA CAMERA NUOVO RAPPORTO SU GAZA; L’impunità non durerà per sempre: cosa dà speranza a Francesca Albanese; La conferenza di Francesca Albanese alla Camera fa scoppiare la polemica. Fratelli d'Italia: Doppia morale, Una totale mancanza di coerenza; Francesca Albanese: a Gaza non c’è tregua. Oltre 500 palestinesi uccisi in meno di quattro mesi. Albanese: A Gaza non c'e' alcuna tregua, gli italiani lo hanno capitoFrancesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu, a margine della conferenza alla Camera dei Deputati, ha raggiunto i manifestanti pro Pal in ... notizie.tiscali.it Tra il 2020 e il 2024, l’Italia è stata il terzo fornitore mondiale di armi a Israele, la denuncia di Albanese alla CameraDal ruolo dell'Italia nelle forniture militari a Israele alla repressione del movimento di solidarietà con la Palestina: alla Camera Francesca Albanese ... fanpage.it SEMPRE DALLA PARTE DI FRANCESCA ALBANESE! È sempre un onore, ma soprattutto un dovere politico e morale ospitare alla Camera una voce libera e coraggiosa come quella della Relatrice speciale ONU, Francesca Albanese, che continua a pag - facebook.com facebook La sinistra che ha occupato la sala stampa della Camera per impedire un incontro, dopo aver invitato Hannoun (in carcere per aver finanziato Hamas), oggi ospita alla Camera Francesca Albanese che ha negato Hamas sia un gruppo terrorista. Aprono il Parl x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.