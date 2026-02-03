Professori dell' Università di Palermo indagheranno sulla frana di Niscemi | Non guarderemo in faccia nessuno

Professori e forze dell’ordine dell’Università di Palermo coordinano le indagini sulla frana di Niscemi. L’obiettivo è fare chiarezza senza sconti, con i ricercatori che lavorano fianco a fianco con la polizia. Nessuno si aspetta sconti, e l’indagine mira a capire cosa sia andato storto e cosa si può fare per evitare che si ripeta.

Sulla frana di Niscemi sarà avviata una indagine congiunta che vedrà lavorare insieme la polizia e un gruppo di professori e ricercatori della Università di Palermo. L'obiettivo è quello di accertare le cause del cedimento e verificare eventuali responsabilità, attraverso analisi tecniche e scientifiche sul terreno interessato dallo smottamento. È quanto ha annunciato il procuratore di Gela, Salvatore Vella, ieri a Niscemi in merito all'indagine aperta dalla procura per la frana verificatasi il 25 gennaio scorso.

L'inchiesta sulla frana di Niscemi, il procuratore di Gela: "Non guarderemo in faccia nessuno"

Il procuratore di Gela, Salvatore Vella, ha detto che al momento non ci sono indagati nell’inchiesta sulla frana di Niscemi.

Frana di Niscemi, il Pm: "Non guarderemo in faccia a nessuno" | La protezione civile: "Sta rallentando"

La Procura di Caltanissetta ha annunciato che non farà sconti nelle verifiche sull’agibilità di Niscemi, dove ieri si è verificata una frana che ha messo in crisi alcune case.

