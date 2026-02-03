Professori dell' Università di Palermo indagheranno sulla frana di Niscemi | Non guarderemo in faccia nessuno

Professori e forze dell’ordine dell’Università di Palermo coordinano le indagini sulla frana di Niscemi. L’obiettivo è fare chiarezza senza sconti, con i ricercatori che lavorano fianco a fianco con la polizia. Nessuno si aspetta sconti, e l’indagine mira a capire cosa sia andato storto e cosa si può fare per evitare che si ripeta.

Sulla frana di Niscemi sarà avviata una indagine congiunta che vedrà lavorare insieme la polizia e un gruppo di professori e ricercatori della Università di Palermo. L'obiettivo è quello di accertare le cause del cedimento e verificare eventuali responsabilità, attraverso analisi tecniche e scientifiche sul terreno interessato dallo smottamento. È quanto ha annunciato il procuratore di Gela, Salvatore Vella, ieri a Niscemi in merito all'indagine aperta dalla procura per la frana verificatasi il 25 gennaio scorso.

Il procuratore di Gela, Salvatore Vella, ha detto che al momento non ci sono indagati nell’inchiesta sulla frana di Niscemi.

La Procura di Caltanissetta ha annunciato che non farà sconti nelle verifiche sull’agibilità di Niscemi, dove ieri si è verificata una frana che ha messo in crisi alcune case.

