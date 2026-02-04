Frana Arenzano l' Aurelia resterà chiusa almeno fino al 1 marzo | prorogata l' ordinanza Anas

La strada statale Aurelia ad Arenzano resterà chiusa almeno fino al 1 marzo. L’ordinanza di Anas è stata prorogata, dopo che il 25 gennaio una grande frana ha danneggiato la carreggiata. La strada, molto usata, è bloccata da ormai più di un mese e ancora non ci sono tempi certi per la riapertura. La situazione crea disagi tra i pendolari e le attività locali, che devono trovare percorsi alternativi. Le operazioni di messa in sicurezza proseguono, ma ci vorrà ancora del tempo prima di poter tornare alla normal

Rimarrà chiusa almeno fino al 1 marzo la via Aurelia ad Arenzano, interrotta il 25 gennaio da una grande frana. A stabilirlo ufficialmente, un provvedimento di Anas che proroga l'ordinanza già emessa in precedenza e che sancisce appunto la chiusura al transito dell'intera carreggiata dal km.

