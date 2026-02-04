A Milano, in via Vincenzo Monti, c’è una galleria d’arte che si fa notare non solo per le opere esposte, ma anche per la presenza di Coccola, la gatta che si muove tra le sculture di Pomodoro e i manifesti di Rotella. La sua presenza attira visitatori e curiosi, che si fermano volentieri a scoprire le sue fusa e il suo modo di vivere l’arte. Coccola ormai è diventata un’icona di questo spazio, un’ospite speciale che rende ogni visita un’esperienza diversa.

Milano, 4 febbraio 2026 – A Milano in via Vincenzo Monti c’è una galleria d’arte che si distingue non solo per le opere esposte, ma anche per un’accoglienza fuori dall’ordinario. Infatti, a dare il benvenuto agli ospiti non è un addetto in giacca e cravatta, ma un gatto che vive stabilmente negli spazi espositivi e con naturalezza accompagna chi entra nella galleria. Appena si entra, tra tele, sculture e installazioni, lo sguardo viene spesso intercettato da due occhi attenti che osservano con calma felina. Si chiama Coccola ed è una gattina di 4 anni di razza Scottish Fold. Glauco Cavaciuti e la sua gattina Coccola "esperta d'arte" Fra arte e vita reale . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Fra una scultura di Pomodoro e un manifesto di Mimmo Rotella spunta Coccola, la gatta esperta d'arte e di fusa

Insieme ad Asya Rotella e Inna Agarounova, nasce l'associazione Mimmo Rotella Legacy, dedicata alla tutela e alla promozione dell'opera del Maestro Mimmo Rotella.

Glauco Cavaciuti lavora con la sua gattina Coccola, che si diverte a esplorare le opere d'arte.

