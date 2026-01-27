asya rotella e inna agarounova dopo aver lasciato la fondazione mimmo rotella annunciano la nascita dell’associazione mimmo rotella legacy - ets

Insieme ad Asya Rotella e Inna Agarounova, nasce l’associazione Mimmo Rotella Legacy, dedicata alla tutela e alla promozione dell’opera del Maestro Mimmo Rotella. L’iniziativa segna un passo importante nel mantenere vivo il patrimonio artistico e culturale legato alla figura di Rotella, consolidando l’eredità lasciata. La nuova realtà si propone di valorizzare il suo lascito attraverso attività di tutela, promozione e diffusione.

Asya Rotella, unica figlia ed erede universale del Maestro Mimmo Rotella e Inna Agarounova, vedova del Maestro, hanno costituito l'associazione Mimmo Rotella Legacy. L'associazione si configura come una nuova realtà culturale e istituzionale promossa dalle eredi del Maestro, con l'obiettivo di.

