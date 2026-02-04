Glauco Cavaciuti e la sua gattina Coccola esperta d' arte

Glauco Cavaciuti lavora con la sua gattina Coccola, che si diverte a esplorare le opere d’arte. Lui dice che è un’esperienza unica averla al suo fianco mentre crea o si dedica alla sua passione. La piccola sembra capire tutto e si comporta come una vera esperta d’arte, portando un tocco di allegria e spontaneità nel suo studio.

"Per me poter lavorare con accanto una gattina speciale come lei è un qualcosa di veramente eccezionale. Quando devo partire per lavoro e non la posso portare con me, mi manca molto. In casa per ragioni di sicurezza ho una serie di telecamere che uso più per guardare Coccola che per la sicurezza personale"

La Galleria Glauco Cavaciuti, nota nel mondo dell’arte milanese, si apre alla visita di Coccola, una gattina Scottish Fold di quattro anni.

Il Comune di Bergamo ha recentemente affidato a un’esperta d’arte il compito di potenziare la comunicazione istituzionale.

