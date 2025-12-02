Gol annullato David | rete clamorosa del canadese ma l’arbitro annulla il raddoppio bianconero! Che cosa è successo allo Stadium
Gol annullato David, il canadese si vede negare la gioia del raddoppio al 34?: sinistro potente da posizione impossibile, ma è fuorigioco. Si resta 1-0. La Juventus stava già esultando per il raddoppio, pronta a mettere in ghiaccio la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia già nel primo tempo, ma la tecnologia ha strozzato l’urlo in gola ai tifosi presenti all’ Allianz Stadium. Al 34? minuto di gioco, Jonathan David è stato protagonista di un episodio sfortunato che gli ha negato la gioia personale e la possibilità di chiudere virtualmente il match. L’azione è stata tecnicamente pregevole e testimonia la fiducia ritrovata del centravanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
