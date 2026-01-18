Lo scatto del Camerino Decisivi i due gol di Raponi

Nella partita tra Camerino e Grottammare, decisive sono state le due reti di Raponi, che hanno permesso ai padroni di casa di ottenere una vittoria per 2-1. La gara ha visto una prestazione equilibrata, con cambi e sostituzioni strategiche, culminate nel successo del Camerino grazie ai gol di Raponi e alla tenacia mostrata in campo.

