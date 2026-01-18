Lo scatto del Camerino Decisivi i due gol di Raponi
Nella partita tra Camerino e Grottammare, decisive sono state le due reti di Raponi, che hanno permesso ai padroni di casa di ottenere una vittoria per 2-1. La gara ha visto una prestazione equilibrata, con cambi e sostituzioni strategiche, culminate nel successo del Camerino grazie ai gol di Raponi e alla tenacia mostrata in campo.
Camerino 2 Grottammare 1: Bartoloni, Frinconi, Corazzi, Martellucci (83’ Recchioni), Scotini, Maccioni (19’ Raponi), Gubinelli, Staffolani (60’ Marchionni), Cicci, Carnevali, Barilaro. All. Giacometti. GROTTAMMARE: Diakhaby, Seproni, Tombolini (76’ Porfiri), Cisbani, Ferrai, Paniconi, Loretucci (76’ Fabrizi), Medori (53’ Polini), Ricci (60’ Imbrescia), Pomili, Di Eleuterio. All. Campanile. Arbitro: Giustozzi di Macerata. Reti: 10’ Pomili, 33’ e 21’ st Raponi. Note - Espulso al 43’ st Corazzi per doppia ammonizione. Ammoniti: Staffolani, Tombolini, Paniconi, Gubinelli, Corazzi, Cisbani. Spettatori: 200. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Raponi decisivo dalla panchina: stop per il Grottammare - Decisivo dalla panchina Raponi con una doppietta "alla Pazzini". youtvrs.it
