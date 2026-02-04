Alle 9 di stamattina, nell’auditorium dell’Istituto Omnicomprensivo di Campomarino, si è aperto un nuovo capitolo per la scuola in Molise. La cittadina del Basso Molise, con le sue colline e i borghi antichi, si trasforma in un centro di formazione per i insegnanti appena assunti. È un passo importante, che segna il primo momento in cui la regione diventa un punto di riferimento per l’innovazione didattica nel Sud Italia.

Il 30 gennaio 2026, alle 9 del mattino, nell’auditorium dell’Istituto Omnicomprensivo di Campomarino, una piccola città del Basso Molise circondata da colline brulle e antichi borghi, è avvenuto un cambiamento silenzioso ma profondo: la scuola è diventata, per la prima volta nella storia della regione, un polo di riferimento per la formazione dei docenti neoimmessi in ruolo. Non si trattava di un evento celebrativo, ma di un passaggio istituzionale di rilevanza nazionale. Il dirigente scolastico, il professor Guido Rampone, ha presieduto una giornata che ha visto l’afflusso di oltre 48.000 docenti da tutta Italia collegati in streaming, connessi in diretta da INDIRE al Palazzo del Ministero dell’Istruzione e del Merito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Formazione docenti in Molise: Campomarino diventa centro di riferimento per l'innovazione didattica nel Sud Italia

Giuseppe D'Aprile, Segretario generale della UIL Scuola, evidenzia l'importanza di formare il personale docente sull'intelligenza artificiale.

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione per docenti su innovazione, STEAM e intelligenza artificiale, organizzato da eTwinning e disponibile sulla piattaforma ESEP dal 26 gennaio all’11 febbraio 2026.

