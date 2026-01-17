Forbidden Fruit anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2026 | Halit è attratto da ?ahika

Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 19 al 24 gennaio 2026. Durante questa settimana, si approfondirà il rapporto tra Halit e Ahika Ekinci, la sorella di Kaya, la cui presenza suscita interesse e tensione. La storyline si svilupperà attraverso incontri e situazioni che sveleranno i loro sentimenti e le dinamiche familiari, offrendo uno sguardo alle complesse relazioni tra i personaggi coinvolti.

© US Mediaset La presenza di?ahika Ekinci, l’intrigante sorella di Kaya, non passa inosservata a Halit Argun nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. L’imprenditore comincia infatti a sentirsi attratto dalla donna, arrivata in Turchia dopo diversi anni passati in Svizzera, e il particolare non sfugge nemmeno a Yildiz, decisa a tutto per proteggere il suo matrimonio di interesse con Halit. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.15 e il sabato alle 14.30. E’ possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2026: Halit è attratto da ?ahika Leggi anche: Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2026 Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2026: arriva ?ahika, la pericolosa sorella di Kaya Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Forbidden Fruit 2, le trame dal 19 al 24 gennaio; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2026; Forbidden Fruit, anticipazioni delle puntate dal 19 al 24 gennaio; Forbidden Fruit, anticipazioni 19-23 gennaio 2026: Sevda all’attacco di Halit, Sahika entra in scena e Zeynep valuta l’addio (fino alla.... Anticipazioni Forbidden Fruit dal 19 al 24 gennaio 2026/ L’addio di Alihan e Zeynep - Le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 19 al 24 gennaio 2026: l'addio di Alihan e Zeynep e nuove corteggiatrici per Halit. ilsussidiario.net

"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 19 al 24 gennaio - Le anticipazioni dei prossimi episodi di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 durante la settimana dal 19 al 24 gennaio ... tgcom24.mediaset.it

Forbidden Fruit, anticipazioni delle puntate dal 19 al 24 gennaio - La festa per la guarigione di Erim si trasforma nel palcoscenico perfetto per le seduzioni di Sahika, mentre Zeynep lascia il lavoro e prepara le valigie ... 105.net

«Il destino di Forbidden Fruit sembra essere giunto a una svolta inaspettata.» La rete ammiraglia Mediaset ha deciso di rivedere la propria programmazione, portando alla cancellazione della serie turca dalle sue prime serate. Dallo scorso gennaio, il pubblico - facebook.com facebook

Forbidden Fruit, anticipazioni oggi (14 gennaio 2026): Halit lascia Yildiz e si trasferisce da Ender, Zeynep e Alihan ai ferri corti x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.