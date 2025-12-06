Una rivelazione esplosiva scuote Istanbul quando Halit, convinto della morte di Ender, si fidanza con Sahika mentre Yildiz nasconde una gravidanza segreta. Intrighi, vendette e inganni portano tutto verso un finale imprevedibile. Nelle nuove puntate della terza stagione di Forbidden?Fruit, la tensione sale alle stelle. Mentre Yildiz è ormai all’ottavo mese di gravidanza e ignara del suo stato, l’imprenditore Halit Argun si addentra in una nuova relazione con Sahika. Con la convinzione — errata — che sua moglie Ender non sia più tra i vivi, Halit decide di chiedere la mano di Sahika, gettando così le basi per una decisione che cambierà per sempre il destino di tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Forbidden Fruit Anticipazioni: Halit Sposa Sahika. Yildiz Incinta!