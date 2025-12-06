Forbidden Fruit Anticipazioni | Halit Sposa Sahika Yildiz Incinta!
Una rivelazione esplosiva scuote Istanbul quando Halit, convinto della morte di Ender, si fidanza con Sahika mentre Yildiz nasconde una gravidanza segreta. Intrighi, vendette e inganni portano tutto verso un finale imprevedibile. Nelle nuove puntate della terza stagione di Forbidden?Fruit, la tensione sale alle stelle. Mentre Yildiz è ormai all’ottavo mese di gravidanza e ignara del suo stato, l’imprenditore Halit Argun si addentra in una nuova relazione con Sahika. Con la convinzione — errata — che sua moglie Ender non sia più tra i vivi, Halit decide di chiedere la mano di Sahika, gettando così le basi per una decisione che cambierà per sempre il destino di tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
News recenti che potrebbero piacerti
«Ender è entrata nel consiglio d'amministrazione dell'azienda. » Questo cambia tutto per Zeynep, che sente la pressione crescere mentre le dinamiche tra i personaggi si fanno sempre più complicate. La settimana di Forbidden Fruit si concluderà domani alle - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden Fruit e La Forza di una donna, le anticipazioni di oggi 6 dicembre - Cosa succederà nelle puntate del 6 dicembre di Forbidden Fruit e La Forza di una donna? Secondo msn.com
Anticipazioni Forbidden Fruit 6 dicembre 2025/ Zehra becca Kemal con un’altra donna, è una trappola di Yildiz - Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà sabato 6 dicembre 2025, Zehra cade nella trappola di Yildiz, la figlia di Halit è distrutta. Lo riporta ilsussidiario.net
Forbidden Fruit Anticipazioni 4 dicembre 2025: Alihan e Halit nel panico, Ender l'ha fatta grossa! - Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 4 dicembre 2025 su Canale 5: Ender deve fare un annuncio che lascerà Alihan e Halit di ... Si legge su msn.com
Forbidden Fruit, anticipazioni 6 dicembre: Yildiz incastra Kemal con un'altra donna - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 ... Come scrive msn.com
Forbidden fruit, anticipazioni al 13 dicembre: Alihan si vuole trasferire in America - Zeynep scopre che Alihan ha scelto di trasferirsi in America per ricominciare da zero. Come scrive 2anews.it
Forbidden Fruit, anticipazioni settimana 8-13 dicembre 2025 - Forbidden Fruit, anticipazioni della settimana dall'8 al 13 dicembre 2025 della serie turca in onda su Canale 5 ... Come scrive tvserial.it