Maltempo in Calabria | attivati interventi straordinari per 119 Comuni

Il maltempo in Calabria continua a creare problemi. Il Dipartimento della Protezione civile ha già firmato un’ordinanza per intervenire in 119 Comuni colpiti dall’ondata di pioggia e vento. Sono stati messi in campo interventi straordinari per far fronte alle emergenze. La situazione resta critica, ma le autorità si muovono rapidamente per aiutare le zone più colpite.

"Il capo del Dipartimento della Protezione civile ha emanato un'ordinanza per disciplinare i primi interventi di emergenza a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo che ha interessato Calabria, Sicilia e Sardegna", come riporta l'Ansa. In Calabria, la situazione ha richiesto l'attivazione.

