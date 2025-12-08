Non vuole lasciare la sua Ferrari per strada la parcheggia al primo piano La follia a Vienna | Perché non me lo fanno fare – Il video

Quando Amar Dezic, imprenditore austriaco di 28 anni, si è trovato senza parcheggio nel suo complesso residenziale di Vienna, ha scelto una soluzione insolita: parcheggiare la sua Ferrari al primo piano. La scena, ripresa in un video, ha suscitato grande attenzione e discussioni sulla gestione degli spazi urbani e la passione per le auto di lusso.

Quando Amar Dezic, 28enne imprenditore austriaco proprietario di una rinomata officina di tuning a Vienna, si è ritrovato senza un posto auto disponibile nel suo complesso residenziale di Vienna-Floridsdorf, ha deciso di risolvere il problema in modo decisamente originale. Impossibilitato a trovare un garage per mettere al riparo la sua Ferrari ibrida da 830 cavalli e 300 mila euro di valore, ha preso ispirazione da Dubai, dove i super-ricchi utilizzano ascensori dedicati per portare le supercar direttamente in casa. Nel suo palazzo, però, non esisteva nulla del genere. Così Dezic ha chiamato un carro attrezzi e ha fatto sollevare i 1. 🔗 Leggi su Open.online

