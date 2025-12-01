Francesco Totti | Mi affianca un tizio a un semaforo piangeva a dirotto Gli racconta la sua storia

Francesco Totti non poteva credere a quello che gli ha raccontato una persona che lo ha riconosciuto e fermato a un semaforo di Roma: "Mai successa una cosa del genere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Francesco Totti e Vincent Candela tifosi a distanza ? Le due leggende romaniste guardano Roma-Napoli sul telefono direttamente da Miami - facebook.com Vai su Facebook

Tifosi del Napoli Francesco Totti ? Legends Road - Totti powered by Enilive è disponibile sull'app di #DAZN ? #Totti #SerieAEnilive Vai su X

Francesco Totti rinnega la storica frase rivolta a Ilary Blasi: “Quel ‘sei unica’ non era per lei, era per la curva”. Ma ecco cosa aveva detto il calciatore a Verissimo - Francesco Totti rinnega la storica frase rivolta a Ilary Blasi: “Sei unica”, la scritta apparsa nel 2002 sulla maglia del capitano della Roma destinata all’allora letterina. Scrive ilfattoquotidiano.it

Totti-Blasi, "affido condiviso" dopo la guerra dei Rolex: cosa è stato deciso - Il tribunale Civile di Roma ha confermato, quanto aveva già deciso in via interlocutoria nel 2023: i quattro Rolex della discordia dovranno rimanere a disposizione sia di Ilary Blasi che di Francesco ... Secondo iltempo.it