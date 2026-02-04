Folla commossa alla Mercede per l’ultimo saluto a Dario Galetti camionista morto durante il lavoro a Sanremo

Stamattina a Sanremo, una chiesa piena di dolore e lacrime ha dato l’ultimo saluto a Dario Galetti, il camionista morto sul lavoro. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, tra silenzio e commozione, durante il funerale nella chiesa di Nostra Signora della Mercede a San Martino.

Alle dieci e trenta di questa mattina, la chiesa di Nostra Signora della Mercede a San Martino, nel cuore di Sanremo, ha accolto un’intera comunità in lacrime. Non era solo un funerale, ma un’assemblea di dolore, di memoria e di solidarietà. In piedi, stretti in un silenzio che sembrava voler trattenere il respiro, migliaia di persone si sono raccolte intorno al feretro di Dario Galetti, il camionista sanremese di 63 anni morto in un tragico incidente sulla A44, in Germania, durante il rientro verso la Riviera dopo una consegna di fiori. L’evento è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 gennaio 2026, in condizioni meteo estreme: gelo pungente, strade ghiacciate, nebbia fitta, un mix letale per chi guida su autostrade poco protette dal freddo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Folla commossa alla Mercede per l’ultimo saluto a Dario Galetti, camionista morto durante il lavoro a Sanremo Approfondimenti su Dario Galetti Folla commossa ad Anguillara per l’ultimo saluto ai genitori di Carlomagno A Anguillara Sabazia si sono riunite centinaia di persone per salutare i genitori di Carlomagno. Venerdì a Novara l'ultimo saluto a Dario Cipullo, il 16enne morto nel canale ad Agognate Venerdì 2 gennaio 2026 a Novara si terrà il funerale di Dario Cipullo, il ragazzo di 16 anni deceduto la settimana scorsa nel canale Cavour ad Agognate. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. L'ADDIO #sanremo Insieme a Dario Galetti viaggiava il collega Tudor Plamadeala, sessantenne di origini moldave, anch’egli deceduto a causa delle ferite riportate nell’incidente - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.