Folla commossa ad Anguillara per l’ultimo saluto ai genitori di Carlomagno

A Anguillara Sabazia si sono riunite centinaia di persone per salutare i genitori di Carlomagno. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, ancora sconvolta dalla perdita del ragazzo, morto durante un’escursione sulle Alpi nel 2022. La cerimonia si è svolta in piazza, tra lacrime e ricordi, mentre il dolore si mescolava alla voglia di ricordare il giovane con affetto.

Centinaia di persone si sono radunate ad Anguillara Sabazia per l’ultimo saluto ai genitori di Carlomagno, il giovane scomparso nel 2022 durante un’escursione sulle Alpi. L’evento, seguito con intensa partecipazione emotiva, si è svolto nella chiesa parrocchiale del paese, dove la comunità ha voluto omaggiare due figure di riferimento per la vita del ragazzo. La cerimonia ha attirato non solo parenti e amici stretti, ma anche tantissimi cittadini che hanno voluto rendere omaggio a una coppia di genitori conosciuta per la loro dedizione, il senso di responsabilità e la profonda umanità. L’atmosfera era carica di commozione, con molti presenti che hanno portato fiori, foto del ragazzo e messaggi scritti a mano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi ad Anguillara Sabazia si è tenuto il funerale dei genitori di Claudio Carlomagno.

La polizia era presente al funerale di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori di Claudio.

