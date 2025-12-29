Venerdì a Novara l' ultimo saluto a Dario Cipullo il 16enne morto nel canale ad Agognate
Venerdì 2 gennaio 2026 a Novara si terrà il funerale di Dario Cipullo, il ragazzo di 16 anni deceduto la settimana scorsa nel canale Cavour ad Agognate. La cerimonia rappresenta un momento di addio e di ricordo per la comunità, che si stringe attorno alla famiglia in questa difficile perdita.
Sarà celebrato venerdì 2 gennaio 2026 il funerale di Dario Cipullo, il 16enne novarese trovato senza vita la scorsa settimana nel canale Cavour ad Agognate.L'ultimo saluto a Dario sarà alle 14,30 nella chiesa di San Nazzaro della Costa.La tragedia pochi giorni prima di NataleDario Cipullo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Novara, morto Dario Cipullo nelle acque del Canale Cavour ad Agognate: il 16enne era scomparso venerdì dopo una cena natalizia - VIDEO
Leggi anche: Dario Cipullo trovato morto in un canale ad Agognate (Novara). L’ultimo avvistamento al centro commerciale, poi il telefono spento
Eliana Fulgentini presenta il suo libro "Diversamente giovani", venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 17.30 presso la Sala Genocchio della Biblioteca Civica Carlo Negroni, con il patrocinio del Comune di Novara. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.