Venerdì a Novara l' ultimo saluto a Dario Cipullo il 16enne morto nel canale ad Agognate

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 2 gennaio 2026 a Novara si terrà il funerale di Dario Cipullo, il ragazzo di 16 anni deceduto la settimana scorsa nel canale Cavour ad Agognate. La cerimonia rappresenta un momento di addio e di ricordo per la comunità, che si stringe attorno alla famiglia in questa difficile perdita.

Sarà celebrato venerdì 2 gennaio 2026 il funerale di Dario Cipullo, il 16enne novarese trovato senza vita la scorsa settimana nel canale Cavour ad Agognate.L'ultimo saluto a Dario sarà alle 14,30 nella chiesa di San Nazzaro della Costa.La tragedia pochi giorni prima di NataleDario Cipullo. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

