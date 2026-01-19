Alcol e droga al volante con Strade future la Polizia Locale incontra gli studenti nelle aule

Da modenatoday.it 19 gen 2026

Sviluppare progetti per l’educazione stradale, lezioni formative e attività pratiche per insegnare ai cittadini, soprattutto ai giovani, le modalità per prevenire un incidente, conoscere i meccanismi fisici e psicologici che si innescano prima e dopo uno scontro e la promozione di comportamenti.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

