Allerta meteo gialla in Emilia Romagna | attenzione ai fiumi in queste zone

È stata diramata un’allerta meteo gialla in Emilia Romagna, segnalando possibili criticità legate alle condizioni climatiche. Le previsioni indicano un fine settimana caratterizzato da temperature rigide, con neve sugli Appennini e pioggia in pianura, accompagnate da possibili irruzioni di nevischio anche a bassa quota. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le criticità legate alle allerte in corso.

Bologna, 24 gennaio 2026 – Le previsioni meteo erano state chiare: è iniziato un fine settimana di gelo, neve sugli Appennini e pioggia in pianura con qualche irruzione di nevischio anche a basse quote. Stamattina, infatti, qualche fiocco ha fatto la sua comparsa nel Piacentino, senza però lasciare nessun accumulo a terra. Allerta gialla: quali zone?. Ora però Arape emette una allerta meteo gialla per per tutta la giornata di domenica 25 gennaio. Il maltempo colpirà le zone da Bologna al mare: montagna e pianura bolognese, montagna, collina e costa romagnola. Perché è stata emessa un’allerta meteo gialla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

