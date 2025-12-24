In Emilia-Romagna non smette di piovere: l’allerta arancione diramata oggi, 24 dicembre, da Arpae, si sta rapidamente trasformando in una situazione di emergenza. Dal Centro operativo regionale, attivo senza interruzione, si monitora costantemente la situazione, già oggi difficile e con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Allerta meteo in Emilia-Romagna: piogge incessanti, fiumi in piena e allerta rossa per Natale

Leggi anche: Allerta meteo nella regione italiana: Vigilia di Natale con piogge incessanti: fiumi osservati speciali

Leggi anche: Fiumi in piena per la pioggia in Emilia Romagna: l’allerta meteo diventa arancione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Maltempo Emilia-Romagna, piogge intense e neve: vigilia di Natale con allerta meteo arancione; Neve a Natale e allerta meteo arancione oggi in Emilia Romagna: tutte le regioni a rischio; Allerta arancione in Emilia Romagna il 24 dicembre: piogge intense, mareggiate e neve; Allerta gialla per criticità idraulica - Emissione 23/12/2025.

Ciclone di Natale, un 25 dicembre con allerta arancione: rischio frane, piene dei fiumi e mare in burrasca - Lungo la fascia costiera sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62- cesenatoday.it