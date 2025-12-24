Allerta meteo in Emilia-Romagna | piogge incessanti fiumi in piena e allerta rossa per Natale
In Emilia-Romagna non smette di piovere: l’allerta arancione diramata oggi, 24 dicembre, da Arpae, si sta rapidamente trasformando in una situazione di emergenza. Dal Centro operativo regionale, attivo senza interruzione, si monitora costantemente la situazione, già oggi difficile e con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Allerta meteo nella regione italiana: Vigilia di Natale con piogge incessanti: fiumi osservati speciali
Leggi anche: Fiumi in piena per la pioggia in Emilia Romagna: l’allerta meteo diventa arancione
Maltempo Emilia-Romagna, piogge intense e neve: vigilia di Natale con allerta meteo arancione; Neve a Natale e allerta meteo arancione oggi in Emilia Romagna: tutte le regioni a rischio; Allerta arancione in Emilia Romagna il 24 dicembre: piogge intense, mareggiate e neve; Allerta gialla per criticità idraulica - Emissione 23/12/2025.
Ciclone di Natale, un 25 dicembre con allerta arancione: rischio frane, piene dei fiumi e mare in burrasca - Lungo la fascia costiera sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62- cesenatoday.it
Ondata di maltempo sull'Italia, Natale con allerta rossa domani in Emilia Romagna - Allagamenti oggi a Bologna, piogge intense a Matera, Bora forte in Friuli Venezia Giulia ... msn.com
Allerta meteo in Emilia-Romagna: piogge incessanti, fiumi in piena e allerta rossa per Natale - Dall’allerta arancione del 24 dicembre all’allerta rossa del 25: monitoraggio h24 di Arpae e Protezione civile, criticità su fiumi e viabilità ... bolognatoday.it
#Allerta #meteo in #Liguria: Natale con neve e freddo, scatta l’allerta gialla x.com
ALLERTA METEO n. 360 – REGIONE UMBRIA Domani, 24/12/2025 Allerta GIALLA Zone interessate: TUTTE Rischio TEMPORALI Il Documento di Allerta ufficiale è consultabile sul sito del Centro Funzionale RegionaleCivile. https://cfumb - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.