Tempo di lettura: 2 minuti A Calitri cresce la rabbia per il prolungato disservizio del BancoPosta nell’Ufficio Postale Centrale. Da mesi, infatti, gli utenti non possono effettuare operazioni fondamentali come i prelievi, un disagio particolarmente grave per un comune delle aree interne dove i servizi essenziali sono spesso già ridotti al minimo. La mancanza di comunicazioni ufficiali da parte di Poste Italiane e dell’Amministrazione comunale sta alimentando il malcontento. Nessuna data certa per il ripristino del servizio, nessuna soluzione temporanea, nessuna informazione chiara per la popolazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - BancoPosta fuori uso da mesi: cittadini esasperati