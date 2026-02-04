Firenze incontro ‘Un Amore senza fine’ sul cinema di Franco Zeffirelli

Firenze si prepara a ricordare il grande regista con un evento speciale. Mercoledì 11 febbraio, alle 16.30, alla Mediateca Toscana si terrà l’incontro “Un Amore senza fine” dedicato al cinema di Franco Zeffirelli. L’appuntamento coincide con la prima edizione del premio intitolato a lui, organizzato in collaborazione con la Fondazione Franco Zeffirelli Onlus. La città si anima per celebrare un maestro del cinema italiano, con dibattiti e ricordi che coinvolgeranno gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Firenze, 3 febbraio 2026 - Mercoledì 11 febbraio, alle ore 16.30, in Mediateca Toscana, si terrà l’incontro " Un Amore senza fine" sul cinema del Maestro Franco Zeffirelli in occasione della prima edizione del premio a lui dedicato, in collaborazione con la Fondazione Franco Zeffirelli Onlus. Intervengono Cristina Manetti, assessora alla Cultura della Regione Toscana; Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione Franco Zeffirelli; Titti Giuliani Foti la giornalista italiana più vicina ed esperta dell’opera di Zeffirelli; Stefano Socci, docente di storia del cinema e critico cinematografico. Modera Elisabetta Vagaggini giornalista di Fondazione Sistema Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

