Firenze al via il progetto ' Bambini all’Opera!' alla Fondazione Franco Zeffirelli

La Fondazione Franco Zeffirelli Onlus lancia 'Bambini all'Opera!', un nuovo progetto educativo rivolto a bambini e famiglie. L'iniziativa mira a avvicinare i più giovani alle arti dello spettacolo, con un focus particolare sull'opera lirica, recentemente riconosciuta dall'UNESCO come Patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Firenze, 15 dicembre 2025 - La Fondazione Franco Zeffirelli Onlus annuncia Bambini all’Opera!, un nuovo percorso educativo dedicato ai più giovani e alle loro famiglie, con l’obiettivo di introdurre bambini e ragazzi alle arti dello spettacolo e, in particolare, al mondo dell’opera lirica — recentemente riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Il progetto nasce grazie all’eccezionale patrimonio scenografico custodito nel Museo della Fondazione, che conserva bozzetti, costumi, modellini e documenti della lunga carriera del Maestro Zeffirelli, dichiarati dal Ministero della Cultura di “particolare interesse storico”. Lanazione.it

