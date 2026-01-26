Firenze la mostra dei record sul Beato Angelico 250mila visitatori a Palazzo Strozzi

A Firenze si è conclusa il 25 gennaio 2026 la mostra dedicata al Beato Angelico, promossa da Fondazione Palazzo Strozzi, Ministero della Cultura e Museo di San Marco. L’esposizione, che ha attirato circa 250.000 visitatori, ha rappresentato un’importante occasione per approfondire la vita e le opere di uno dei principali esponenti del Rinascimento. L’evento ha riscosso apprezzamenti sia dal pubblico che dalla critica, confermando l’interesse per questa figura fondamentale.

Firenze, 26 gennaio 2026 – Si è chiusa il 25 gennaio 2026 Beato Angelico, la straordinaria esposizione, promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi, Ministero della Cultura - Direzione regionale Musei nazionali Toscana e Museo di San Marco, dedicata a uno dei padri del Rinascimento e accolta negli ultimi mesi da un formidabile successo di pubblico e critica. A cura di Carl Brandon Strehlke con Stefano Casciu e Angelo Tartuferi, la mostra si è tenuta tra le due sedi di Palazzo Strozzi e del Museo di San Marco, celebrando la figura di Beato Angelico attraverso oltre 140 opere provenienti da 70 collezioni e istituzioni di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, la mostra dei record sul Beato Angelico. 250mila visitatori a Palazzo Strozzi Approfondimenti su beato angelico "Beato Angelico": la mostra a Palazzo Strozzi e al Museo di S. Marco Che arte del Kaws. A Palazzo Strozzi l’americano dialoga con Beato Angelico Palazzo Strozzi ospita una sorprendente mostra che mette a confronto l'arte contemporanea di Kaws con le opere di Beato Angelico. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su beato angelico Argomenti discussi: Arte e cultura senza barriere: nuovo ciclo di visite guidate in LIS; MANIFESTAZIONI – Firenze, Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA 2026): facilitazioni per la partecipazione delle imprese associate Confartigianato; Museo di San Marco, tutto esaurito per la mostra sul Beato Angelico: chiude il 25 gennaio; Istituto de’ Bardi di Firenze: Astra Codex, una mostra di arte tessile di Daniele Davitti. Firenze, più di 250mila visitatori per il Beato Angelico: Mostra da recordIn 122 giorni di esposizione sono state più di 250.000 le persone che hanno ammirato la mostra sul Beato Angelico a palazzo Strozzi ... dire.it La mostra di Beato Angelico è da record: a Palazzo Strozzi superati i 250 mila visitatoriIl successo della mostra conferma il ruolo centrale di Firenze e della Fondazione Strozzi nella valorizzazione del patrimonio artistico ... intoscana.it L 'intensità del rapporto con il sacro e la purezza incantevole del Beato Angelico in questa "Annunciazione ",tavola del 1430 nel Santuario di Santa Maria delle Grazie ,a San Giovanni Valdarno Arezzo . L Annunciazione è uno dei temi prediletti del pittore che r - facebook.com facebook Firenze torna a celebrare uno dei padri del Rinascimento. Con Beato Angelico, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco, restituiamo al pubblico un patrimonio artistico straordinario, frutto di ricerca, restauri e collaborazione tra grandi istituzioni italiane e inte x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.