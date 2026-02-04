La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham si è già presentato al Viola Park, pronto a mettere mano alla squadra e a rilanciare i progetti del club. La società punta su di lui per rafforzare il progetto e puntare più in alto in campionato.

Svolta ai vertici dell’area tecnica per la Fiorentina: Fabio Paratici è ufficialmente il nuovo Direttore Sportivo del club viola. L’annuncio pone fine alle indiscrezioni degli ultimi giorni e segna l’avvio operativo del dirigente, che si è già insediato questa mattina presso il centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park. La nomina è stata ratificata dal Consiglio di Amministrazione guidato dal CEO Mark Stephan e dal General Manager Alessandro Ferrari. Paratici assume la guida del mercato e della pianificazione sportiva con effetto immediato, raccogliendo la sfida di elevare il profilo internazionale del club. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Fiorentina, Fabio Paratici è il nuovo DS: operativo al Viola Park

Approfondimenti su Fiorentina Paratici

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fiorentina Paratici

Argomenti discussi: Fiorentina, Fabio Paratici verrà presentato giovedì alle 13; Fabio Paratici si presenta alla Fiorentina: orario e data della conferenza stampa; Fiorentina: Fabio Paratici verrà presentato giovedì prossimo; Paratici in arrivo alla Fiorentina: data e orario della presentazione.

Fiorentina: da oggi Paratici è ufficialmente il nuovo ds''La Fiorentina è lieta di dare il benvenuto al nuovo direttore sportivo Fabio Paratici, che da oggi è ufficialmente operativo presso il Rocco B. Commisso Viola Park''. (ANSA) ... ansa.it

Fiorentina, via all'era Paratici. E arriva anche il nuovo capo scout: è Lorenzo GianiFabio Paratici è arrivato oggi al Viola Park e da qualche ora è iniziata ufficialmente la nuova era dirigenziale di casa Fiorentina. Quello. tuttomercatoweb.com

BENVENUTO FABIO PARATICI Comunicato ufficiale: acffiorentina.com/news/benvenuto… #forzaviola #fiorentina x.com

Inizia l’era viola di Fabio Paratici facebook