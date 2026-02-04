Fiorentina Fabio Paratici è il nuovo DS | operativo al Viola Park
La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham si è già presentato al Viola Park, pronto a mettere mano alla squadra e a rilanciare i progetti del club. La società punta su di lui per rafforzare il progetto e puntare più in alto in campionato.
Svolta ai vertici dell’area tecnica per la Fiorentina: Fabio Paratici è ufficialmente il nuovo Direttore Sportivo del club viola. L’annuncio pone fine alle indiscrezioni degli ultimi giorni e segna l’avvio operativo del dirigente, che si è già insediato questa mattina presso il centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park. La nomina è stata ratificata dal Consiglio di Amministrazione guidato dal CEO Mark Stephan e dal General Manager Alessandro Ferrari. Paratici assume la guida del mercato e della pianificazione sportiva con effetto immediato, raccogliendo la sfida di elevare il profilo internazionale del club. 🔗 Leggi su Como1907news.com
